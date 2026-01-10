埼玉県新座市の住宅で行方不明となっていた女性の遺体が遺棄された事件で、男は、女性の自宅付近で待ち伏せして連れ去ったとみられることがわかりました。【映像】現場の様子新座市の山口新容疑者（53）は自宅のアパートで行方不明となっていた山本早苗さん（51）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。山口容疑者は山本さんと知人関係だと話していますが、その後の警察への取材で、山口容疑者は山本さんの自宅付近で待ち伏