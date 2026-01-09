スクーバルやコントレラスら18選手が合意できずMLBは8日（日本時間9日）に年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する期限を迎え、計18選手が合意に至らなかった。2年連続サイ・ヤング賞に輝く最強左腕、タリク・スクーバルは球団側との提示額で1300万ドル（約20億4200万円）もの差が生まれた。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者らによると、スクーバル側が提示した希望額は、年俸調停史上最高額