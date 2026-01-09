5年ぶりのJリーグ復帰が決まったサッカー元日本代表・三浦知良選手（58）。9日、J3福島ユナイテッドへの入団会見が行われます。J3の福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍することが決まった三浦知良選手。横浜FC時代の2021年以来、5年ぶりのJリーグ復帰となります。2月に59歳の誕生日を迎える“キング・カズ”は、プロ41年目のシーズンを前に「新たなチャレンジを迎えることとなりました。サッカーに対する情熱は年齢を重ねても変わる