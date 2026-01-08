シャオミ・ジャパンは、オンライン専売ブランド「POCO」から、エントリーモデル「POCO M8 5G」を発売した。価格は3万6980円。 「POCO M8 5G」は、チップセットにクアルコムの「Snapdragon 6 Gen 3」を採用したAndroidスマートフォン。 ディスプレイは6.77インチの有機ELを搭載。最大リフレッシュレートは120Hzで、ピーク輝度は3200ニト。 リアカメラは約5000万画素の広角カメラと、