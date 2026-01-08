シャオミ・ジャパンは、オンライン専売ブランド「POCO」から、エントリーモデル「POCO M8 5G」を発売した。価格は3万6980円。

「POCO M8 5G」は、チップセットにクアルコムの「Snapdragon 6 Gen 3」を採用したAndroidスマートフォン。

ディスプレイは6.77インチの有機ELを搭載。最大リフレッシュレートは120Hzで、ピーク輝度は3200ニト。

リアカメラは約5000万画素の広角カメラと、約200万画素の深度センサーで構成。広角カメラには「Light Fusion 400」センサーを採用し、低照度環境でもノイズを抑えた撮影が可能としている。

バッテリー容量は5520mAh。45Wの急速充電に対応するほか、18Wの有線リバース充電にも対応する。

メモリーは8GB、ストレージは256GBを内蔵し、microSDカードも利用できる。カラーはブラック、シルバー、グリーンの3色。

公式サイトのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、TikTok Shopで取り扱われる。なお、1月21日までの期間中に「POCO M8 5G」を購入すると、「Xiaomi Band 9 Active」がプレゼントされる。

主な仕様 項目 内容 大きさ 約75.42×164×7.35mm 重さ 178g チップセット Snapdragon 6 Gen 3 メモリー／ストレージ 8GB／256GBmicroSD カード対応（別売、最大1TB） ディスプレイ 6.77インチ FHD＋（2392×1080）AMOLED、リフレッシュレート最大120Hz リアカメラ 約5000万画素広角カメラ約200万画素深度センサー フロントカメラ 約2000万画素広角カメラ バッテリー 5520mAh、45W急速充電、18W有線リバース充電 防水・防塵 IP66 OS Xiaomi HyperOS 2（Android 15） SIM nanoSIM＋nanoSIM Wi-Fi Wi-Fi 5 Bluetooth Ver.5.1 生体認証 画面内指紋認証、顔認証