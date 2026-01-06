県職員にセクハラメッセージを送り、昨年１２月に辞職した福井県の杉本達治前知事（６３）の問題をめぐり、特別調査委員が７日、調査報告書を公表した。セクハラメッセージは約１０００通に上り、体を触るセクハラ被害も３件確認。すでに昨年１２月には退職金約６０００万円が支払われており、県民からは怒りの声が上がっている。杉本氏のセクハラが明るみに出たのは、昨年４月に県の公益通報の外部窓口に県職員から「（杉本氏