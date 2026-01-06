サンワサプライ株式会社は、HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタに変換するアダプタ「AD-HD33VGA」を発売した。HDMIコネクタからのデジタル映像＋オーディオ出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)とアナログオーディオに変換でき、VGAコネクタはインチナット固定でケーブル抜けを防止する機能を搭載している。■HDMIをVGAに変換できるアダプタHDMIポートしか無いパソコンをVGA入力のディスプレイに出力できず、困ってない