インチナット固定でケーブル抜けを防止できる！HDMI→VGA変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタに変換するアダプタ「AD-HD33VGA」を発売した。HDMIコネクタからのデジタル映像＋オーディオ出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)とアナログオーディオに変換でき、VGAコネクタはインチナット固定でケーブル抜けを防止する機能を搭載している。
■HDMIをVGAに変換できるアダプタ
HDMIポートしか無いパソコンをVGA入力のディスプレイに出力できず、困ってないだろうか？
この変換アダプタはHDMIをVGAに変換できるので、接続が可能になる。
■映像と音声を同時出力できる
3.5mmステレオミニジャックを搭載している。スピーカーに接続して、映像・音声を同時に出力できる。
■外れにくいインチナット固定タイプ
VGAコネクタ（ミニD-sub（HD）15pin）側はインチナット付きで、ケーブルの抜けを防ぎ、しっかり固定することができる。
■スッキリ接続できるアダプタ型
持ち運びしやすいアダプタ型だ。ポートに直接挿せるので、スッキリと接続できる。また、断線のリスクがない。
■HDMI Power不足時に給電できる
HDMI Powerが足りない場合に給電できるUSB Type-Cポートを搭載している。※USBケーブルは別売り。
■HDMI-VGA変換アダプタ（オーディオ出力付き）「AD-HD33VGA」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・収納式プラグ＆短コード！持ち運びに便利なマイクロタップ
・レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
・収納＆持ち運びがしやすい！コンパクトなポータブルソーラーパネル『OWL-SLP10W-GY』
・細かく切れて機密を守る！卓上マイクロカットシュレッダー
・コネクタが自在に回転！RJ-45回転アダプタ
■HDMIをVGAに変換できるアダプタ
HDMIポートしか無いパソコンをVGA入力のディスプレイに出力できず、困ってないだろうか？
この変換アダプタはHDMIをVGAに変換できるので、接続が可能になる。
■映像と音声を同時出力できる
3.5mmステレオミニジャックを搭載している。スピーカーに接続して、映像・音声を同時に出力できる。
■外れにくいインチナット固定タイプ
VGAコネクタ（ミニD-sub（HD）15pin）側はインチナット付きで、ケーブルの抜けを防ぎ、しっかり固定することができる。
■スッキリ接続できるアダプタ型
持ち運びしやすいアダプタ型だ。ポートに直接挿せるので、スッキリと接続できる。また、断線のリスクがない。
■HDMI Power不足時に給電できる
HDMI Powerが足りない場合に給電できるUSB Type-Cポートを搭載している。※USBケーブルは別売り。
■HDMI-VGA変換アダプタ（オーディオ出力付き）「AD-HD33VGA」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・収納式プラグ＆短コード！持ち運びに便利なマイクロタップ
・レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
・収納＆持ち運びがしやすい！コンパクトなポータブルソーラーパネル『OWL-SLP10W-GY』
・細かく切れて機密を守る！卓上マイクロカットシュレッダー
・コネクタが自在に回転！RJ-45回転アダプタ