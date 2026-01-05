発達障害の子どもたちが抱える「落ち着きがない」「運動が苦手」といった困りごとの裏側には、認知的処理のエラーが隠れているかもしれません。環境を認識し、目標を設定し、実行する――この一連の流れが認知的処理と呼ばれるものです。この過程で何がうまくいかないのかを見極めることで、支援の糸口が見えてきます。本記事では、作業療法士の小玉武志さんに認知的処理の基本を聞き、発達障害児の行動の背景を解