今井達也の成長にファン「凄い投球」西武からアストロズへの移籍が決まった今井達也投手の“進化”に注目が集まっている。パーソル パ・リーグTVの公式インスタグラムが「＃プロ初と2025年を比較してみた」と題して、今井のプロ初奪三振と、2025年最後の奪三振を動画で公開した。最初には2018年6月13日のヤクルト戦で荒木貴裕内野手から奪った見逃し三振を流した。続けて、2025年10月2日のオリックス戦で大城滉二内野手から奪