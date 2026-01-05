今井達也の成長にファン「凄い投球」

西武からアストロズへの移籍が決まった今井達也投手の“進化”に注目が集まっている。パーソル パ・リーグTVの公式インスタグラムが「＃プロ初と2025年を比較してみた」と題して、今井のプロ初奪三振と、2025年最後の奪三振を動画で公開した。

最初には2018年6月13日のヤクルト戦で荒木貴裕内野手から奪った見逃し三振を流した。続けて、2025年10月2日のオリックス戦で大城滉二内野手から奪った空振り三振を映した。

体格も大きくなり、堂々とした顔つきになった今井を見たファンは「進化が凄いです」「ずっと活躍してほしい」「試行錯誤した感を感じる」「大好きだよ」「頑張れ！ 今井選手」などの反応を示した。

さらには「熱い男大好き」「日本から応援してます」「ファンは本当に誇りに思ってます」「最初と最後どっちもスライダーで締めてるのいい」「育ったなぁ良かったなぁ寂しいなぁ。がんばってね」「どちらも凄い投球」「キレッキレ！」「メジャーで羽ばたけ今井！」など、背中を押す声も目立っていた。（Full-Count編集部）