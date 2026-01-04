家計を整えると、気持ちも前向きになり運気アップがかないます。今回は、小さな満足を集めて楽しくお金を引き寄せる方法を、10年間で貯金3500万円を達成した、えまさんに聞きました。物価高に負けず年間250万貯蓄するえまさんが、普段から実行していることをチェックしましょう！「支出を抑える」仕組みづくりでラクラク貯金「独身時代は服が大好きで、浪費家タイプでした」というえまさん。結婚・出産で将来に不安を覚え、まずは