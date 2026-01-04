家計を整えると、気持ちも前向きになり運気アップがかないます。今回は、小さな満足を集めて楽しくお金を引き寄せる方法を、10年間で貯金3500万円を達成した、えまさんに聞きました。物価高に負けず年間250万貯蓄するえまさんが、普段から実行していることをチェックしましょう！

「支出を抑える」仕組みづくりでラクラク貯金

「独身時代は服が大好きで、浪費家タイプでした」というえまさん。結婚・出産で将来に不安を覚え、まずは先取り貯金を始めたそう。

【画像】えまさんの家計表をチェック

「以前は現金&手書きの家計簿で出費を管理していましたが、忙しくなって家計簿はアプリに変更。買い物もカード1枚に集約したら、管理がグンとラクになりました」

さらにえまさんの給料口座から自動的にNISAに投資、夫の給料口座はカード払いの生活費の引き落としと役割分担することで、お金をあちこちへ動かす手間もカット。

「ラクに貯まる仕組みが整って、家族旅行など大事なことに安心してお金が使えるようになりました」

ハッピーになれる「貯め」ルール

小さな満足感を重ねて、やる気も運気もアップ！ えまさん流のお金の貯め方を見ていきましょう。

●1：先取り貯金＆投資で自然に増やしてやる気アップ

給料が出たら、えまさんの分は全額を先取りでNISA口座へ。

「最初は夫の給料だけで生活するのが大変でしたが、口座のお金が増えていくのを見たらやる気アップ！ 節約が楽しくなりました」

●2：支出はアプリで週1チェック！“1円も使わなかった日”があるとハッピー

楽天カードを家計簿アプリと連動して、家計簿に記帳する手間を省略。

「週1回、レシートと照らし合わせながら支出を見直すだけ。1円も使わなかった日があると、すごくトクした気分（笑）」

●3：冷蔵庫に入れる食材は1週間分だけ！からにできるとモチベアップ

買い物は週1回、夫がまとめ買いを担当。

「買ってきた食材を見て献立を決め、1週間で必ず使いきります。前日に残り物を全部使って料理して、からになった冷蔵庫を見ると達成感もひとしお」

困ったときのお助け献立はせいろ蒸し！

●4：クレジットカードは1枚だけ！ラクになるとモチベも上がる

夫は楽天カード、えまさんは夫の家族カードで、お金の出口を一元化。

「お金の流れがわかりやすく、管理が簡単！ やりくりのモチベが上がって、自然に使いすぎに気をつけるようになりました」

さらにおトクに！ えまさんの楽天経済圏

・楽天カード＆家族カード

・楽天モバイル

・楽天証券

・楽天銀行

・楽天ガス

お金回りを楽天経済圏に集約。ポイントが自然に貯まり、貯蓄増の好循環に。

●5：「買わないゲーム」で物欲をガマンできたら自分をほめる！

「欲しい」と思っても数日考え、その間にデメリット探し。

「『シワになりそう』『似た服がある』などゲーム感覚で探し、3つあったら買いません。物欲に負けなかったら自分をほめる！」

えまさんがいちばん効果を感じた！お金が貯まる「手放してよかったもの」

もしかしたら、もう手放してもいいアイテムが自宅にあるかもしれません。えまさんが手放したグッズをさっそくみてみましょう。

●ものが増える＝浪費につながるので1つ買ったら1つ手放す

ものが増えて家が散らかると、ムダづかいも増えると実感。

「なんでも買ったらリサイクル、を心がけています」。夫とも欲しいものと交換に、捨てるものを交渉。

●子どものものは中古でOK！こだわりを捨てた

子ども服は1年でサイズアウト、オモチャもすぐ飽きるので、新品へのこだわりはなし。

「とくに何度も着ないおしゃれ着は、中古でいいものを探します」

●不要品はどんどんメルカリで売ればお金になる

自転車、衣料品、本など不要なものはメルカリでどんどん売却。

「数百万円の売り上げになり、部屋もすっきり、ムダなものも買わなくなって、“一石三鳥”！」