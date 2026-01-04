決して遠くない将来、AIを搭載しソフトウエアによって制御される自動車（＝SDV）の時代が来るとされる。世界で開発が進む“知能化した車”。その波に乗り遅れることは出来ない日本企業の現在地を取材した。（経済部 羽富宏文）■20XX年“SDV”のある世界とは・・・こんな未来を想像してほしい。20XX年――。きょうは大事な商談がある日。だが最後の詰めの作業が残っているため、通勤中に片付けなければならない。電気自動車（＝EV