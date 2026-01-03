「道の駅」がここ数年で進化しています。グルメだけでなく、買い物や温泉など、楽しみどころが多い道の駅。今回は道の駅のスペシャリストである浅井佑一さんに、静岡県島田市「川根温泉」と山口県長門市の「センザキッチン」、愛媛県八幡浜市の「八幡浜みなっと」、3つの道の駅の魅力を伺いました。「メガ道の駅」増えてます！「メガ道の駅」の名づけ親、浅井さんいわく、老若男女が楽しめる施設があり、取り扱う商品などにその土