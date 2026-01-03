「道の駅」がここ数年で進化しています。グルメだけでなく、買い物や温泉など、楽しみどころが多い道の駅。今回は道の駅のスペシャリストである浅井佑一さんに、静岡県島田市「川根温泉」と山口県長門市の「センザキッチン」、愛媛県八幡浜市の「八幡浜みなっと」、3つの道の駅の魅力を伺いました。

「メガ道の駅」増えてます！

「メガ道の駅」の名づけ親、浅井さんいわく、老若男女が楽しめる施設があり、取り扱う商品などにその土地ならではの“地元感”が強く感じられる道の駅をそう呼んでおり、近年、盛り上がりを見せているとのこと。

【写真】「蛇口みかんジュース」が楽しめる道の駅も

SLを見ながら入れる温泉「川根温泉」

最初に紹介するのは、静岡県島田市にある「川根温泉」。“温泉”という名のとおり、こちらの自慢は源泉かけ流しの天然温泉。

「趣の異なる11の湯どころがあり、露天風呂からは大井川鐵道のSLが見えます。雄大な自然を背景に走るSLの姿を見れば、鉄道ファンならずともテンションが上がるはず。看板ネコのみーちゃんにもほっこり」

●「川根温泉」のここに注目！

約2万年前の古海水が主成分の川根温泉。その源泉から採れた塩を使った「幻の塩ラーメン」は、コク深くまろやかな味。

敷地内には源泉かけ流しの温泉つきコテージが。4名から最大8名まで泊まれるので、家族同士での旅行にも。

・住所 静岡県島田市川根町笹間渡220

海＆山の幸を満喫「センザキッチン」

古くから漁業が盛んな土地だけに、直売所には鮮魚をメインに、採れたての野菜や名産の鶏肉など、多彩な食材が並ぶ、山口県長門市の「センザキッチン」。

「グルメだけでなく、観光もできるのがもう1つの魅力。観光船乗り場が併設されているので、仙崎湾の絶景巡りも楽しめますよ」

●「センザキッチン」のここに注目！

センザキッチンの名のとおり、敷地内には13もの食品・飲食店が並び、何度も訪れたくなる充実度！

「ひものや食堂 ひだまり」の干物はすべて手づくり。調味料や漬物にもこだわりがつまっています。

・住所 山口県長門市仙崎4297-1

かんきつ＆魚介類に思わず目移り「八幡浜みなっと」

愛媛県八幡浜市の「八幡浜みなっと」はかんきつと魚市場が人気の道の駅。

「ここに来たら、ぜひチェックしてほしいのがミカンジュースコーナー。清見やせとかなど、150種類以上の果汁100％ジュースが並ぶ様は圧巻です」

取れたての新鮮な魚介類が浜値で購入できる「どーや市場」も人気。

●「八幡浜みなっと」のここに注目！

お隣は西日本有数の魚市場、八幡浜魚市場。そこで競り落とした魚を即販売しているから、新鮮さはピカイチ。

一度は飲んでみたい「蛇口みかんジュース」コーナーも。ジュースの種類は週で替わるそう。

ほとんどのジュースが八幡浜産のかんきつを使用。

・住所 愛媛県八幡浜市沖新田1581-23