両親や義両親と近距離で暮らしている…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。ESSE読者273人へのアンケートを行ったところ、およそ半数の133人が「親（義親）と近居経験がある」と回答しました（2025年10月下旬に読者組織向けアンケートを実施）。適度な距離で暮らすメリットや、ちょっとした困りごとなどを、リアルな声を交えながら紹介します。85％以上が「近居してよかった」と回答ESSE読者273人のうち、親と近居をして