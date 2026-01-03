年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちで、各交通機関の上りはきょう、混雑のピークを迎えます。【映像】混雑する新幹線のホームや空港の様子高速道路の上りは、午後から渋滞が予測されていて、東北道・加須インターチェンジ付近で最大35キロとなるほか、関越道・坂戸西スマートインターチェンジ付近で30キロなどとなっています。空の便は、日本航空の国内線の上りの便が混雑のピークで、全日空ではあすがピークだとい