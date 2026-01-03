第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は３日、復路が行われ、青山学院大が３年連続９度目の総合優勝を果たした。レース後の胴上げで９度、宙を舞った原晋監督は「素直にうれしい。今年で就任２２年目だが、一年一年の積み重ねの結果として３連覇、１２年で９度の総合優勝ができた」と感慨に浸った。前哨戦となった出雲駅伝は７位、全日本大学駅伝は３位にとどまり、３連覇は難しいと見る向きもあったが、終