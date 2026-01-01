2026年を迎え、夫婦関係やパートナーとの距離感を振り返りたいと感じている人もいるのではないでしょうか。昨年話題を集めた「夫婦の営み」に関する調査を、あらためて紹介します。調査では、既婚者の半数以上が「夫婦の営みがない」と回答し、その背景には男女間の受け止め方の違いも浮かび上がりました。【ランキング】夫婦の営みがなくなった理由は？（調査結果を見る）この調査は、株式会社リンクス（東京都港区）が実施したも