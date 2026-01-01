忙しい毎日や冬の寒さでも気分が高まる「2025年のベストバイ商品」をピックアップ。プレートスタンド、保温マグカップ、ジェルネイルなど、お手頃価格で快適に過ごせるアイテムをピックアップしました。紹介してくれたのは、便利グッズ情報に詳しいESSEフレンズエディター3名です。1：家族の気分が上がるプレートスタンドお店のアフタヌーンティーに感動したという森川とろろさん（40代）。家でも子どもと楽しみたい…と探していた