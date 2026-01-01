忙しい毎日や冬の寒さでも気分が高まる「2025年のベストバイ商品」をピックアップ。プレートスタンド、保温マグカップ、ジェルネイルなど、お手頃価格で快適に過ごせるアイテムをピックアップしました。紹介してくれたのは、便利グッズ情報に詳しいESSEフレンズエディター3名です。

1：家族の気分が上がるプレートスタンド

お店のアフタヌーンティーに感動したという森川とろろさん（40代）。家でも子どもと楽しみたい…と探していたときに一目ぼれしたのが、ニトリの「デコホーム プレートスタンド（DH2 2段 GO）（税込599円）」です。

【写真】プレートスタンドを使ったごはん

シンプルでかわいいデザインはさながら、価格のお手頃さにもびっくり。お皿を合わせても1000円程度で一式がそろうことが購入の決め手になったそう。

「朝食やおやつに大活躍しています。朝は時間がかかりがちな次女も、このスタンドが登場するとテンションが上がり、集中して食べてくれるようになりました」（森川さん、以下同）

どんな食べ物をのせても特別なごはんに早変わりするのが魅力。サンドイッチやスイーツだけでなく、おにぎりをのせることもあるそうです。

「使うだけで毎日の幸福度がグッとアップ。『せっかくすてきだからカラフルにしたい』という気持ちもわき、自然と朝食の彩りや品数も増えました」

●洗いやすい＆収納しやすい側面も

スタンドとお皿が取り外せるので洗いやすく、手もちの好きなお皿をのせてアレンジできるのも便利です。

「重ねてフックにかければ収納場所もとらず、ジャマになりません。憧れのおうちカフェを手軽にかなえてくれる、頼もしい存在です」

2：冬でも数時間アツアツ。フタつきマグ

在宅ワークもしている大熊江美子さん（40代）が重宝するのは、BRUNOの「蓋つきステンレスマグ short（税込2200円）」です。寒い時季は飲み物がすぐ冷めやすいもの。何度もお湯を沸かす手間や電気代が気になっていたところ、こちらに出合ったそう。

「フタを閉めていると、体感2〜3時間は余裕で飲めないくらいの温かさをキープしてくれます。長いオンライン会議でも最後までぬくぬくと過ごせることが最高です」（大熊さん、以下同）

保温ポットから都度注いでおり、パソコン周りで飲み物をこぼす心配が常につきまとっていたそうですが、ステンレスマグならその不安が解消。さらに結露もつきにくいため、パソコンや書類を汚す心配もありません。

「実験してみたところ、フタが閉まっていればほとんど漏れもありませんでした。中高生の娘たちもテスト勉強中に自分の部屋へ持っていくように。QOLが上がったと感動しています」

ちなみに、夏の冷たい飲み物にも対応可能。保冷効果も高いようで、1年をとおして活躍するアイテムです。

3：オンオフ自在！お湯で落とせるスティック型ジェルネイル

仕事柄、ネイルをしたい日と控えたい日があり、切り替えに悩んでいたという名倉永利子さん（40代）。今年買って大当たりだったのが、3COINSの「カラースティックネイルジェル／and us（税込330円）」です。

「お湯でスルッとオフできるため、サンディングなどの手間もなく、場面に応じてオンオフを切り替えられるのが魅力的です」（名倉さん、以下同）

また、スティック型で持ちやすく、塗るのが苦手でもムラなく簡単に塗れるのもうれしいポイント。また、ジェルネイルを硬化するためのライトも330円（UVLEDネイルライト／and us）。

「爪が弱く傷みやすいのが悩みでしたが、この商品は爪へのダメージが少ないように思います。今後さらにカラーバリエーションが増えるのを期待しつつ、手放せないアイテムになりました」

お手頃価格で手に入り、気分を高めてくれるアイテムばかり。これからの寒い季節や忙しい毎日に試してみてはいかがでしょうか？

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください