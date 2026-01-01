徳島県内企業で女性が社長を務める割合が去年は12・3％となり4年連続で全国1位だったことが民間の信用調査会社のまとめで分かりました。帝国データバンク高松支店によりますと調査は保有する企業情報をもとに去年10月時点の社長を対象に行われました。それによりますと徳島県の女性社長は1014人で女性社長の割合は12.3％と全国で最も高く次いで沖縄県の11・8％青森県の11・2％となっています。全国平均は8.6％でした。徳島県