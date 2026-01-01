徳島市では、１日朝、雲間から初日の出が見られました。穏やかな年明けとなった県内。徳島市のマリンピア沖洲には、初日の出を見ようと大勢の学生や家族連れらが訪れました。午前7時すぎ、東の空には雲の向こうから太陽が顔をのぞかせました。集まった人らは写真におさめるなどしてことし1年の決意を新たにしていました。（訪れた人）「最高です健康で楽しい1年にしたいです」「みんなで遊びつくします」「色んな人と出会える1年に