31歳の大谷翔平──その現在地を、彼自身の2025年の言葉から紐解いてみる。2025年シーズン、ワールドシリーズ連覇を達成し、自身４度目のMVPに輝いた大谷翔平photo by Getty Images【打者・大谷翔平を意識して投げている】2025年、ピッチャー大谷。レギュラーシーズンで14試合に先発、47イニングを投げて１勝１敗、防御率2.87、62奪三振。大谷が１を切ることを目指すWHIP（※）は1.04。※野球における投手の成績評価項目の