楽天でスカウトを務めている岩見雅紀氏（31）が25年をもって球団を退団したことを1日、自身のインスタグラムで発表した。岩見氏は「2025年をもちまして東北楽天ゴールデンイーグルスを退団します」とし「わだかまりは全くなく、非常に良い関係のままの円満自主退団です」と明かした。選手時代も含め「8年間本当にありがとうございました」と感謝し「楽しいこと、嬉しいこと、辛いこと、悲しいこと、思い出せば色々なことがあ