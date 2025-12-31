»å°æ²ÅÃË»á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÂ¾¤ÎÊý¤È¸ü¤ß¤¬°ã¤¦¡×2022Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢2023Ç¯¤«¤éºå¿À¤Î¡ÖSpecial Ambassador¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë»å°æ²ÅÃË»á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡ÖÇØÃæ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¤¬¡Ä¡ÄÈà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÈÈà¤é¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ÖAmotti¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´Ú¹ñ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹³¦¤ÎÂçÊª¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHIN