¤ª¤»¤Á¤Ï¤Ä¤áÊý¤äÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Ç¸«±É¤¨¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢ÎÁÍý²È¤ÎÈôÅÄÏÂ½ï¤µ¤ó¤Ë¥­¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤ª¤»¤Á¤Î¤Ä¤áÊý¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÈ¢¤ò»È¤ï¤Ê¤¤À¹¤ê¤Ä¤±¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤»¤Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤ª¤»¤Á¤ÎÀ¹¤ê¤Ä¤±Êý¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç²òÀâ¡Û¤ª¤»¤Á¤ò¥­¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¡ª²«¶â¥é¥¤¥ó¡ü¡Ö¤Î¡×¤Î»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ËÃ£´¬¤Ï¡Ö¤Î¡×¤Î»ú¤Ë¡£ËþÂ­¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢¸æ¤Î»ú¤Ê¤É¤Î°Õ