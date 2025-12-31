¤«¤Ä¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥­¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Î¿·¤¿¤Ê¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¡¢·úÀßÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤Þ¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢±«¤ÈºÆÀ¸»ö¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¾ÃÏÂÓ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£