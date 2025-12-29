NPBジュニアトーナメントの試合間イベントに登場お笑いコンビ「バッテリィズ」のエースが29日、神宮球場で行われたNPBジュニアトーナメントの試合間イベントに登場。マウンドから126キロのボールを投じ、場内をざわつかせた。3位決定戦後にコンビで登場したバッテリィズは、グラウンドでトークショーを行い、マウンドからピッチング。低めのストライクでミット音が場内に響いた。ビジョンに表示された球速は126キロ。エース