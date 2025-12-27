新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』を配信中。12月24日（水）夜10時より第６話（最終回）を無料配信した。 『スキャンダルイブ』は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の"禁断の攻防戦"を描く、ABEMA新オリジナルドラマ。一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと