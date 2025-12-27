¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙºÇ½ª²ó¡Äºé¤ÈÁÕ¤¬ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤Ø
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÂè£¶ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤Î"¶ØÃÇ¤Î¹¶ËÉÀï"¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£°ì¸«²Ú¤ä¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¿¼¤¤°Ç¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ABEMA¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë£µ½µÏ¢Â³¤Ç£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¤Ç¤âÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Öº£Æü¤Î¥·¥ê¡¼¥º TOP10¡Ê12·î£µÆü¡Ë¡×°Ê¹ß£³Æü´ÖÏ¢Â³¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï2026Ç¯£±·î£·Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´£¶ÏÃ¤ò°ìµóÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢Âè£¶ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
SNS¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤òµ¯¤³¤·¤¿è½»Ò¡Ê³ýÅç¤ß¤º¤¡Ë¡£°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤ë¤â·ë¶É¤Þ¤¿¡ÈÃ¯¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÌ¿¤òÀä¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡£ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëè½»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤Ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»Ð¤È¤·¤Æ¡Öè½»Ò¡¢»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¡£»ä¤¬ÀäÂÐ¤ËÆÏ¤±¤ë¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤¬¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦¸¶Í³Íü¤Î»à¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢·ÝÇ½³¦¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ë¡Èµ¾À·¤Î¾å¤ËÎ©¤ÄÀ®¸ù¡É¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯ÀÀ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢è½»Ò¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë¹ðÈ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËãÀ¸¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¤ÎÈï³²½÷À¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æµ»ö¤ò»ß¤á¤¿¤³¤È¤ò²ù¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼µ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÕ¤ÎÎø¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÆóµÜ¡ÊúË½ÓÂÀÏº¡Ë¡£¡ÖÊ£¿ô¿Í¤Î¾Ú¸À¤¬°ìÃ×¤¹¤ì¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤â¡È¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡É¤À¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÁÕ¤Ïºé¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤ò³«»Ï¡£¾Ú¸À¤ò½¸¤á¡¢µ»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÌþÃå´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿½µ´©Ê¸Ä¬ÊÔ½¸Ä¹¡¦¶¶ËÜ¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤âÁÕ¤Î³Ð¸ç¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤Çµ»ö·ÇºÜ¤òµö²Ä¡£¤µ¤é¤ËKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËÜÉôÄ¹¡¦ÌÀÀÐÎ´Ç·¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤â½Å¤¤¸ý¤ò³«¤¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±£ÊÃ¤Î¿ô¡¹¤ò¼«¤é¼ÂÌ¾¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤ë¡£
µ»ö¤Î´°À®¤ÏÌÜÁ°¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Çºé¤Ï¡Ö¸¶¹Æ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸ý¤ò³«¤¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤ä¤êÊý¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈ¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æºé¤ÈÁÕ¤¬Áª¤ó¤À¡ÈºÇ¸å¤Î¾¡Éé¡É¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡½¡£ ¡¡
ºé¤Ï¡Ö¡È»ö¼Â¡É¤ÏÍ£°ìÀäÂÐ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡È¿¿¼Â¡É¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡È¿¿¼Â¡É¤È¤Ï¡¢¡È»ö¼Â¡É¤òÃÇÊÒÅª¤Ë×ó°ÕÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îºî¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤Ï¡¢»þ¤Ë¿Í¤ò»¦¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¹½Â¤¤Î°Û¼Á¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£ÁÕ¤â¤Þ¤¿µ¼Ô¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºß¤êÊý¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çºé¤ÈÁÕ¤ÎÁ°¤Ë²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¡¦»ù¶ÌÍÖ»Ò¡ÊÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ë¤¬¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¶ìÇº¤òÅÇÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¡¢±£ÊÃ¤ä°µÎÏ¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£Èà½÷¤Î³ëÆ£¤âÀÅ¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ëáã¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀµ¤Ëº£¤Î·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÄÌäÂêÄóµ¯¤Ê¤Î¤À¤Í¡×¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
