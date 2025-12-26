大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会は12月24日、万博の運営費の収支見込みが最大で370億円の黒字が見込まれると発表した。博覧会協会が同日、東京都内で臨時理事会を開き、確認された。会見する十倉雅和・日本国際博覧会協会会長（左）、石毛博行・事務総長＜2025年12月24日 東京都千代田区・東京国際フォーラム＞閉幕直前の今年（2025年）10月、黒字額を230億〜280億円の見通しとしていたが、▼公式キャラクター「ミ