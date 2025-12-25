2025年1年の県内の出来事を、映像とともに振り返る「プレーバック2025」。今回のテーマは「文化・芸術」です。徳島を舞台にした直木賞作品の話題から贋作問題まで、様々な文化的な出来事を振り返ります。 （第172回直木賞を受賞した・伊与原 新さん）「小説の舞台としては、もうここしかないなと」 2025年1月、直木賞を受賞した伊与原新さんの「藍を継ぐ海」。徳島を舞台にした作品の受賞は、31年ぶりでした。