徳島大学病院は、外部から不正アクセスをうけ、コンピューターに登録されていた患者や職員ら計1万8920人分の個人情報が流出した可能性があると発表しました。徳島大学病院によりますと、流出の可能性があるのは、2025年の7月25日から10月22日の間に、血液や尿の検査を受けた患者の名前や性別、その検査の受付業務に関わった職員などの名前やメールアドレス、計1万8920人分の個人情報です。10月に担当者がシステ