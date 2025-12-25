12月25日朝、小松島市の海上で身元不明の男性の遺体が発見されました。警察が事件・事故の両面で捜査しています。遺体が発見されたのは、小松島市豊浦町の小松島港赤石岸壁から10ｍほど離れた海の上です。警察によりますと、25日午前9時半、現場付近で作業をしていた男性から「遺体を海上で発見した」と110番通報がありました。遺体は男性で、着衣に乱れはなく、身体にも目立った外傷や争った形跡は、現時点で見られていないという