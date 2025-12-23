第十三回ハヤカワＳＦコンテスト優秀賞受賞作。関元聡はすでに日経「星新一賞」グランプリを二年連続で獲得している注目株だ。同賞は一万字以内という枚数制限があるので、こんかいのコンテスト（規定は400字詰め100〜800枚）受賞で、長篇作家としての実力を示したことになる。舞台は温暖化が著しく進行した未来の地球。地表の平均温度は五、六〇度で、季節によっては八〇度に達する地域もある。外での活動には断熱スーツが不