TBS系「ラヴィット！」に出演平日朝の情報バラエティ番組に現役選手が登場し、ネット上も騒然とした。23日に放送されたTBS系「ラヴィット！」に、ソフトバンクの野村勇内野手がまさかの出演。「えー!!!」「すごいまじか笑」と驚きの声が広がっている。司会の麒麟・川島明さん、TBSアナウンサー・田村真子さんの挨拶でいつも通り番組がスタート。この日のゲストメンバーが紹介され、前列に笑顔で座っていたのが野村だった。川