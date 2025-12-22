2025年も、残すところ10日あまり。忘年会シーズン真っ盛りの中、警察が徳島市の歓楽街で、飲酒運転をしないよう呼びかけるキャンペーンを行いました。12月13日、徳島市大原町の住宅街。車が道路脇に設置されたフェンスを突き破り、用水路に転落する事故がありました。（近所の人）「これに当たって、ブチめいで、ほんで、はずみでここに飛び込んできた」警察によりますと、運転していたのは50代の男性。事故直後、男性