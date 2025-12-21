事故によって車いす生活を送るドイツ人の女性が、夢だった宇宙飛行に成功しました。車いす利用者としては世界で初めてだとみられます。手を使って体をずらし、宇宙船に乗り込む女性。ヨーロッパの宇宙機関でエンジニアとして働いているミカエラ・ベントハウスさん（33）です。7年前、マウンテンバイクの事故で脊髄を損傷し、車いす生活を送っています。20日、ベントハウスさんら6人を乗せた宇宙船がアメリカ・テキサス州から飛び立