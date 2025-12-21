ぜいたく税で、ドジャースが史上最高額年俸総額の規定額を超えた球団に対する課徴金（ぜいたく税）で、ドジャースが今季は史上最高額1億6937万5768ドル（約267億2100万円）を課せられると、19日（日本時間20日）に複数の米メディアが伝えた。ぜいたく税だけでMLB12球団それぞれの年俸総額を上回る金額となっており、X（旧ツイッター）では「これはクレイジーだ」「そこまで多いとは!!!びっくり！」と驚きの声があがった。ス