つるぎ町半田では冬の風物詩、特産の手延べそうめんの天日干しが行われています。（記者）「カーテンのように風に揺れる半田手延べそうめんですが、ここから1時間ほどたつと、さらに色が白くなっていくそうです」太くて強いコシが特徴の、半田そうめん。創業190年以上の赤川製麺では、昔ながらの天日干しでそうめん作りを続けています。「はた」と呼ばれる装置に細くのばした生地をかけて、麺がくっつかないよう箸を通す作業