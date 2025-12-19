7月に6年ぶりに復帰して20試合で防御率1.93阪神は19日、ラファエル・ドリス投手と来季の選手契約を締結したと発表した。背番号は「98」に変更となる。ドリスは来季が通算6シーズン目となる。2016年に来日した右腕は、2年目の2017年に63試合に登板して防御率2.71、37セーブの好成績を残した。翌2018年も32セーブをマークするなど3年連続50試合以上に登板したが、2019年限りで退団した。2020年にはメジャー復帰。2024年は独立