リシャール・ミルの「RM 21-02 トゥールビヨン エアロダイン」を着用かドジャースの山本由伸投手が17日、都内で行われた「日本プロスポーツ大賞」の授賞式に出席した。今季、ワールドシリーズ制覇に貢献し、日本人初のMVPに輝くなど歴史的な快挙を成し遂げた「500億円の男」は、ネイビーのスーツに身を包んだ気品あふれる姿で登場。中でもファンの視線を釘付けにしたのは、左手首で圧倒的な存在感を放っていたエメラルドグリーン