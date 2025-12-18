サムスン電子ジャパン、11インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+」を発表！Wi-Fi版が11月28日発売、5G版が12月12日発売
Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは28日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品としてミッドレンジクラスな11インチサイズのAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+」シリーズを日本市場にて発表しています。
発売日はGalaxy Tab A11+が2025年11月28日（金）、Galaxy Tab A11+ 5Gが2025年12月12日（金）で、Galaxy Tab A11+ 5Gは発売に先立って11月28日より予約受付が実施されており、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格ではGalaxy Tab A11+が39,600円、Galaxy Tab A11+ 5Gが47,300円となっており、公式Webストア「Samsungオンラインショップ」（ https://www.samsung.com/jp/offer/ ）などでは「発売キャンペーン」によって2026年1月5日（月）までGalaxy Tab A11+が1,980円割引の37,620円、Galaxy Tab A11+ 5Gが価格4,730円割引の42,570円で販売されています。
販路はSamsungオンラインショップのほか、Galaxyブランドの旗艦店／ショールーム「Galaxy Harajuku」やイベントスペース「Galaxy Studio Osaka」、Samsung公式ストア楽天市場店、Amazon.co.jp、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ジョーシン、エディオンなどの量販店（一部店舗）やECサイト、ITリセラー、販売店などに加え、Galaxy Tab A11+がKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」の公式Webストア「au Online Shop」、Galaxy Tab A11+ 5Gがインターネットイニシアティブ（IIJ）の「IIJmioサプライサービス」となっています。
Galaxy Tab A11+およびGalaxy Tab A11+ 5GはSamsungが展開するGalaxyブランドにおける最新のエントリークラスからミッドレンジクラス向けAndroidタブレット「Galaxy Tab A11」シリーズの上位機で、日本では2023年10月に発売された「Galaxy Tab A9+」以来の約2年ぶりのGalaxy Tab Aシリーズとして後継機種となり、製品名としては「A10」が飛ばされ、フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」シリーズに合わせて「A11」となりました。
一方、すでにGalaxy Tab A11シリーズのベースモデル「Galaxy Tab A11」のWi-Fi版「Galaxy Tab A11（型番：SM-X133）」は日本でも9月26日（金）に発売されていますが、Galaxy Tab A11は8.7インチと小型で、チップセット（SoC）もMediaTek製「Helio G99」となっていますが、Galaxy Tab A11+およびGalaxy Tab A11+ 5GはGalaxy Tab A9+と同じく11インチサイズとなっており、最大90Hzリフレッシュレートに対応し、SoCはMediaTeck製「Dimensity 7300」となっています。
画面は切り欠きのない約11.0インチWUXGA（1920×1200ドット）TFT液晶で、外観はソフトな質感の背面パネルを備えた洗練されたユニボディーデザインを採用し、Galaxy Tab A9+と比べて新たにスピーカーホールやカメラデコデザイン、サイドボタンなどの隅々まで洗練されたディテールを備えています。サイズは約257.1×168.7×6.9mm、質量はGalaxy Tab A11+が約477g、Galaxy Tab A11+ 5Gが約482g。
その他の仕様は7040mAhバッテリーや急速充電（最大25W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、約800万画素CMOSリアカメラ、約500万画素CMOSフロントカメラ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、クアッドステレオスピーカー、Dolby Atmos、3.5mmイヤホンマイク端子、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3、加速度センサー、ジャイロセンサー、地
磁気センサー、ホールセンサー、照度センサーなど。
OSはAndroid 16ベースの独自ユーザーインターフェース「One UI 8」をプリインストールしています。なお、Wi-Fi＋Cellular版はGPSなどの衛星による位置情報取得（A-GNSS）に対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つのシングルSIMとなっています。同梱品はタブレット本体のほか、カードトレイ取り出しピンおよびUSB Type-Cケーブル、クイックスタートガイドなどの紙類。
5G NR: n1, n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 3, 5, 8, 12, 18, 26, 28, 38, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
