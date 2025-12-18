3度のグラミー賞を受賞しているペイズリー氏米スポーツ局「MLBネットワーク」の16日（日本時間17日）の放送に、カントリー歌手のブラッド・ペイズリー氏がゲスト出演。大のドジャースファンで、今年のワールドシリーズ第3戦では“恒例”の国歌斉唱を行った。番組では、熱いドジャースへの愛を語っている。3度のグラミー賞を受賞しているペイズリー氏は、チームがワールドシリーズ進出のたびにドジャースタジアムで国歌斉唱を行