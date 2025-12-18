柔らかいボールなどの“安価アイテム”で覚えるリリースポイント100円ショップのグッズには野球上達のヒントが詰まっている。野球塾「Perfect Pitch and Swing」代表の長坂秀樹さんが15日、野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」のオンラインイベント「投げ方改善4DAYS」に出演。「“子ども一人で直せる”100円アイテム矯正ドリル」をテーマに、肘が下がる悩みを解消するアイテムを紹介した。長坂さんは現役時代に投手