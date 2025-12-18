ABLの前半戦オールスター…18試合で打率.343、OPS.959勲章が加わった。オーストラリアのウインター・リーグ（ABL）公式サイトは16日、前半戦のオールスター計14人を発表。アデレード・ジャイアンツの一員として参加している巨人の石塚裕惺内野手が遊撃手部門で選出された。「マジで来年楽しみすぎるぞ」「石塚くん凄い」と巨人ファンは熱視線を送っている。石塚は荒巻悠内野手、田村朋輝、代木大和両投手とともに11月中旬から