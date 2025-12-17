クリスマスを前に、大粒で甘い、佐那河内村のブランドイチゴ「さくらももいちご」の出荷が始まっています。佐那河内村の「さくらももいちご」は、大粒で色鮮やか、甘みの強さが特徴のブランドいちごです。佐那河内村では、現在18戸の農家が「さくらももいちご」を栽培していて、11月下旬から収穫作業が始まりました。こちらのビニールハウスでも12月17日の朝、農家の谷渕栄治さんが大きく育った実を、一つ一つ丁寧に摘み取っ