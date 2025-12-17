ロッテ・高部が「38」→「0」に背番号変更ロッテは17日、高部瑛斗外野手の背番号を「38」から「0」に変更することになったと発表した。高部は球団を通じて「自分から球団に背番号変更をお願いしました。ずっとあの人の背中を追いかけてきた憧れの存在。荻野さんにも連絡をさせていただいたところ『高部が背負ってもらえるなら、嬉しい』と言っていただきました」とコメントを発表した。「0」は今季限りでロッテを退団した荻野貴